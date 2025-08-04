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الشركة العامة لنقل الطاقة تعلن تفاصيل مشروع ارتباطات المنطقة الجنوبية


 

 

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع ارتباطات المنطقة الجنوبية، فيما أكدت أن المشروع نفذ بأيادٍ عراقي، حيث ذكر المدير العام للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، علي زهير كريم، للوكالة الرسمية، إن "مشروع ارتباطات المنطقة الجنوبية بمناطق الفرات الأوسط يتضمن إنشاء خطوط نقل بجهد 400 ك.ف وبأطوال بلغت 412 كيلومترا، تمتد من أقصى جنوب العراق في محافظة البصرة، مروراً بذي قار والمثنى، وصولاً الى الديوانية".

وأضاف أن "عدد الأبراج المنفذة بلغ 960 برجاً بمستويات جهد 400 ك.ف، وبأنواع وأشكال مختلفة"، مشيرا الى ان "قدرة التحمل لكل دائرة من هذه الخطوط تبلغ 1000 ميغاواط، من البصرة الى ذي قار، ومثلها من ذي قار الى المثنى والديوانية".

وأوضح أن "جميع الأعمال تم تنفيذها بأيادٍ عراقية، باستثناء المواد المستوردة المستخدمة في المشروع"، مبينا ان "الخطوط والمحطات التي أُنجزت ستسهم بشكل كبير في استقرار المنظومة الكهربائية".

وتابع ان "الشركة مستمرة في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، أما المسار الثاني فباتجاه مناطق الوسط حيث باشرت الشركة إنجاز مشاريع ربط بين محافظتي البصرة وميسان ومن ثم الى محافظة واسط"، منوها بأن "نسبة الإنجاز في هذه المشاريع تجاوزت 80%، ومن المؤمل الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي".

بالمقابل،  ذكر مسؤول شبكة محطة الرميلة الاستثمارية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الجهود المشتركة بين شركة "شماره" والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية أسفرت عن تشغيل 14 دايمتراً، ما ساهم في تعزيز سريان الأحمال ونقل الطاقة المنتجة من المحطة".

وأشار الى أن "القدرة الإنتاجية المستهدفة لمحطة الرميلة تبلغ 3000 ميغاواط، ووصلنا حالياً الى 2500 ميغاواط، والعمل مستمر لبلوغ الطاقة القصوى"، مبينا ان "تشغيل الخطوط الجديدة أسهم في زيادة مرونة الشبكة الوطنية ونقل الأحمال من محافظة البصرة باتجاه المناطق الجنوبية ثم إلى بغداد، ما يساعد في استقرار ودعم المنظومة الكهربائية".

فيما لفت الى أن "شركة شماره مستمرة في أعمال التشغيل والصيانة للمحطة منذ خمس سنوات من دون تسجيل أي حالة خلل أو خطأ خلال العمليات التشغيلية".

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الشركة العامة لنقل الطاقة تعلن تفاصيل مشروع ارتباطات المنطقة الجنوبية
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