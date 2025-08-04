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وزير الداخلية يوجّه بمتابعة الاستعدادات الخاصة بتأمين إحياء زيارة الأربعين


وجّه وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، بمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث ذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً بحضور الوكلاء والمستشارين وقادة الوزارة، ضم قادة شرطة المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".  كما أكد الوزير، على "متابعة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، معلناً تنفيذ الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بهذه المناسبة".  كذلك شدد على "أهمية إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز التحديات خلال هذه الزيارة، في مقدمتها الحوادث المرورية والحرائق وغيرها"، مشيداً في الوقت ذاته "بالجهد الكبير الذي تقوم به مديرية المرور العامة لتأمين حركة الزائرين بعد الاستنفار الكبير لجميع مفارزها". فيما بيّن الوزير أن "النجاح الحقيقي خلال هذه المناسبة يقاس بتخفيف معاناة الزائرين والحفاظ على أرواح المعزين من جميع الحوادث"، واصفاً "هذا الواجب بالمقدس الذي يجب أن ينفذ على أتم وجه بدءاً من المنافذ الحدودية لغاية مدينة كربلاء المقدسة."  وأضاف أن "وزارة الداخلية استنفرت كامل طاقتها لخدمة وحماية الزائرين من خلال العديد من الإجراءات من بينها نصب كاميرات المراقبة وتعزيز الأجهزة الأمنية المكلفة بهذا الواجب بموارد بشرية وبمختلف العجلات والمعدات، موجهاً جميع الوكلاء والقادة والآمرين بالنزول الى الشارع وسط القوات الأمنية والعمل على تدقيق جميع ما يتعلق بأمن هذه الخطة، خاصة أن هذه الزيارة يحييها ملايين الزائرين من داخل البلاد وخارجها، وقد بدأ ثقل هذه الزيارة بشكل تدريجي ويجب أن يكتب للخطة الخاصة بها النجاح، وأن هذا الأمر يتحقق من خلال الانتباه الشديد وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الصحيح"، مؤكداً على أن "يكون الجهد الاستخباري في طليعة القوات الأمنية وفي جميع المحاور، وأن يكون عمل هذا الجهد بحجم هذه المناسبة المليونية."
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