إيران تغلق معبراً مع العراق بشكل مؤقت لتنظيم حركة الزوار

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد (3 آب 2025)، عن إغلاق معبر خسروي مؤقتًا لتنظيم حركة الزوار حتى 9 آب.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية فإن "السلطات الإيرانية أغلقت معبر خسروي الحدودي مع العراق مؤقتًا حتى 9 آب، لتنظيم حركة الزوار وتسهيل عبورهم".

وأضافت أن "من المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى مليوني زائر خلال ذروة الزيارة"، مبينة أن "السلطات الإيرانية فرضت قيودًا مرورية على حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة في محافظة إيلام خلال فترة الأربعين".

وأشارت الوسائل إلى أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين زيارة الأربعين وضمان سلامة الزوار".

وتشهد مدينة كربلاء المقدسة خلال هذه المناسبة تدفقا هائلا للزائرين، ما يستدعي جهودا تنظيمية وأمنية ولوجستية استثنائية لضمان سلامة وانسيابية حركة الزوار.