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أطاح به امن الحشد .. القضاء يصدر حكما بالسجن بحق تاجر مخدرات


 أصدر القضاء العراقي حُكما بالسجن المؤبد مع 10 سنوات بحق تاجر مخدرات.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان ان هذا المنجز جاء بعد ان تمكنت المديرية العامة للامن و الانضباط في هيئة الحشد الشعبي و بعد اخذ الموافقات الرسمية من القاضي المختص بإلقاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم في العاصمة بغداد قام به منتسبون من مديرية التحقيقات في امن الحشد اثر عودته من محافظة الانبار.

كما تم ضبط كمية كبيرة جدا من المخدرات و المؤثرات العقلية

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أطاح به امن الحشد .. القضاء يصدر حكما بالسجن بحق تاجر مخدرات
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