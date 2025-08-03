قسد تعلن مقتل 5 من عناصرها بهجوم لـ"داعش" الارهابي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مقتل 5 من مقاتليها في هجوم مباغت شنه عناصر من تنظيم "داعش"الارهابي على نقطة تفتيش تابعة لها في ريف دير الزور الشرقي، مساء الخميس الماضي.

وقالت "قسد" في بيان إن "الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي ينفذها التنظيم في محاولة لإعادة إحياء نشاطه، بعد أكثر من 6 سنوات على انهياره الإقليمي الكامل في سوريا".

وتعد "قسد" الشريك المحلي الأبرز للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ضد "داعش" أبرزها معركة الرقة عام 2017، والباغوز في آذار 2019.