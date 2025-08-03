صندوق الضمان الصحي: خطة لتسجيل مليون مواطن بالضمان الصحي

أعلن مدير عام صندوق الضمان الصحي، علي أحمد عبيد، اليوم الأحد، عن عدد المنافذ والفرق الخاصة بالهيئة، فيما أشار الى وجود خطة لتسجيل مليون مواطن بالضمان الصحي، حيث ذكر عبيد، للوكالة الرسمية، إن "هيئة الضمان الصحي لديها نوعان من التعاقدات، الأول مع كافة الأجنحة الخاصة في المؤسسات الصحية الحكومية متمثلة بالأجنحة الخاصة والعيادات الشعبية إضافة إلى العيادات الاستشارية وعدد هذه المؤسسات المتمثلة بالقطاع الخاص الحكومي 28 مؤسسة وحاليا جميعها تقدم خدمات الضمان الصحي في محافظة بغداد".

وأضاف، أنه "تم التعاقد مع 29 مؤسسة صحية تقدم خدمات النظام الصحي موزعة كمستشفيات 16 تقدم الخدمات إضافة إلى المختبرات وعيادات الأسنان إضافة إلى عيادات الأطباء، وسيتم قريبا إدخال مراكز العيون ضمن خدمات الضمان الصحي".

كما أشار إلى ان "خطة عمل هيئة الضمان تكون على شكل مراحل، المرحلة الأولى تضمنت 300 ألف مواطن عراقي ضمن محافظة بغداد والمرحلة الثانية شملت 700 ألف وأصبح العدد للمرحلتين الأولى والثانية مليوناً".

وتابع: "أما خطة عام 2025 فنعمل على إجراءات تسجيل مليون مضمون ليكون العدد الإجمالي للمشمولين مليوني مضمون وتعمل هيئة الضمان على إجراءات تسجيلهم ضمن منصة أور الإلكترونية لمنحهم الدفاتر عن طريق مجموعة من فرق عمل هيئة الضمان".

كذلك أوضح انه "لدى الهيئة 35 فريقاً يعملون داخل الوزارات المشمولة بالضمان لتسهيل تسجيل الموظفين ومنحهم دفاتر التسجيل"، مشيراً الى أنه "يوجد 50 منفذاً في داخل المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي وهذه المنافذ عبارة عن موظفي الهيئة في المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز أسنان لتسجيل المواطنين بإجراءات الضمان من الموظفين الذين لا يستطيعون التسجيل أثناء الدوام والحصول على دفاتر الضمان الصحي".