جنايات ذي قار: السجن المؤبد بحق مدان ينتمي لجماعة القربان المنحرفة

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان ينتمي لجماعة القربان المنحرفة، حيث ذكر القضاء في بيان، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق مدان ينتمي لجماعة القربان المنحرفة"، مبينا ان "المدان والذي يحمل فكراً دينياً منحرفاً أقدم على تحريض أحد المواطنين على الانتحار".

فيما لفت الى أنه "تم إصدار الحكم بحقه وفقاً لأحكام المادة 406/ 1/أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 واستدلالاً بأحكام المادة 132 / 1 منه".