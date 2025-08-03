دائرة صحة النجف الأشرف: 1700 منتسب و110 مفرزة طبية يشاركون بخطة الزيارة الأربعينية

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن خطة صحية شاملة تتضمن نشر أكثر من 90 مفرزة طبية ثابتة ومتنقلة و20 مفرزة تطوعية بمشاركة نحو 1,700 منتسب في مختلف التخصصات ضمن استعدادات المحافظة لدعم الزائرين خلال فترة الزيارة الأربعينية، حيث ذكر مدير إعلام دائرة صحة محافظة النجف الأشرف، ماهر ياسر العبودي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "دائرة صحة النجف الأشرف وضعت خطة صحية شاملة تضمنت نشر أكثر من 90 مفرزة طبية ثابتة ومتنقلة إضافة إلى ما يقارب 20 مفرزة تطوعية تعمل جميعها بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل دائرة الصحة في المحافظة، كما يشارك في تنفيذ الخطة نحو 1,700 منتسب من مختلف التخصصات الطبية والصحية والإدارية والخدمية".

وأضاف أن "الخطة تضمنت أيضاً إسناداً ميدانياً واسعاً حيث تشارك أكثر من 110 عجلات إسعاف في عمليات الإخلاء والنقل إلى جانب عجلات الإسعاف التابعة لمركز الوزارة وهيئة الحشد الشعبي والعتبة العلوية المقدسة والجيش العراقي بهدف ضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة".

كما أشار إلى أن "جميع مستشفيات محافظة النجف الأشرف تشارك في تنفيذ هذه الخطة من خلال تعزيز طاقاتها الاستيعابية ورفع حالة التأهب القصوى لاستقبال الحالات الطارئة المحتملة خلال فترة الزيارة".

كذلك، أوضح العبودي، أن "مركز يا علي (عليه السلام) للطوارئ، يعد من أبرز المراكز الداعمة خلال فترة الزيارة، إذ يحتوي على صالات عمليات متكاملة ومجهز بكافة التخصصات الطبية، كما يضم كادراً متميزاً من الأطباء والكوادر الصحية"، منوهاً بأن "المركز يُستخدم للتعامل مع الحالات الطارئة، لا سيما في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده المدينة وما قد يرافقه من حوادث وإصابات".