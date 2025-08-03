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قائد عمليات بغداد يوعز بفتح المقرات المسيطرة ضمن طرق الزائرين ونشر النجدة والمرور


 

أوعز قائد عمليات بغداد، الفريق الدرع الركن، وليد خليفة التميمي، اليوم الأحد، بفتح المقار المسيطرة ضمن طرق الزائرين ونشر مفارز شرطة النجدة والمرور، حيث ذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، أن "قائد عمليات بغداد الفريق الدرع الركن، وليد خليفة التميمي، أوعز بفتح المقار المسيطرة ضمن محاور وطرق تنقل الزائرين، للإشراف المباشر ومتابعة تنفيذ الخطة التنسيقية التنظيمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ونشر مفارز شرطة النجدة والمرور في التقاطعات والطرق الرئيسة السريعة".

كذلك أضاف البيان، أن "ذلك جاء لتجنب حوادث السير المرورية نتيجة السرعة الفائقة ومحاسبة سائقي المركبات المخالفة لتوجيهات مديرية المرور العامة وذلك في عموم مناطق العاصمة".

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قائد عمليات بغداد يوعز بفتح المقرات المسيطرة ضمن طرق الزائرين ونشر النجدة والمرور
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