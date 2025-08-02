رئاسة الجمهورية ترد على الفيديو المتداول: المواد المُهداة هي من إنتاج معمل وطني في حلبجة

أصدرت الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية، اليوم السبت (2 آب 2025)، توضيحاً بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتحدث عن تلقيه هدية من رئيس الجمهورية تتضمن عصير رمان طبيعي وزيت زيتون، معرباً عن استيائه من طبيعة الهدية.

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان أن “الهدية المذكورة تتكوّن من منتجات طبيعية محلية صُنعت في محافظة حلبجة، وتم اختيارها بعناية ضمن توجهات رئاسة الجمهورية لدعم وتشجيع القطاع الزراعي والإنتاج الوطني”.

وأضافت أن “فخامة رئيس الجمهورية يؤمن بأن الهدايا الرسمية ينبغي أن تحمل طابعاً رمزياً يعزز ثقافة العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، بعيداً عن التكلّف أو الهدايا البروتوكولية المكلفة التي تثقل كاهل المال العام دون مبرر”.

وأكد البيان أن “رئاسة الجمهورية ترفض فكرة الهدايا التي تُعد رموزاً للعنف أو القوة، كالمسدسات أو ما شابه، كونها لا تنسجم مع رؤية الدولة المدنية القائمة على السلم والاحترام”، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة الرئاسية بدعم المنتج المحلي باعتباره مسؤولية وطنية وأخلاقية تبدأ من أعلى مؤسسات الدولة”.

وختمت رئاسة الجمهورية بيانها بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى “توخي الدقة والمسؤولية عند تداول الأخبار والمقاطع المصورة، وتجنب الترويج لأي محتوى ينطوي على إساءة أو تضليل، خاصة إذا كان يمس رموز الدولة ومؤسساتها”.