نائب قائد العمليات المشتركة يعقد مؤتمراً أمنياً موسعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

عقد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت (2 آب 2025)، مؤتمراً أمنياً موسعاً عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، بمشاركة عدد من قادة العمليات والمحاور، وبحضور قائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وهيئة ركن قيادة العمليات المشتركة.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أنه "جرى خلال المؤتمر مناقشة مستفيضة للخطط العسكرية والأمنية الجارية والمستقبلية، مع التركيز على آليات إعادة الانفتاح العملياتي في مناطق المسؤولية ومجابهة التحديات".

وأضاف البيان، أن "المؤتمر بحث سبل تعزيز الجاهزية للقوات، وأهمية التنسيق العالي بين مختلف التشكيلات لتنفيذ الواجبات بكفاءة واحترافية عالية".

وأشار إلى أن "نائب قائد العمليات المشتركة وجّه في ختام المؤتمر بمجموعة من التوصيات، تتضمن توقيتات محددة وتوزيع المسؤوليات، مع التأكيد على مراجعة الخطط بما يتناسب مع التحديات الحالية، وآلية التنسيق مع القيادات المتجاورة، والتعامل مع المعلومات الاستخبارية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات وبناء القدرات لمواجهة الاستحقاقات الوطنية المقبلة".