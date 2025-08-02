حالة الطقس: أجواء حارة وتصاعد للغبار في محافظات الوسط والجنوب

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أن تكون الأجواء حارة وتصاعد الغبار في محافظات الوسط والجنوب، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، تنشط نهاراً في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (30-40)كم/س، مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم، وفي الغبار (2-4)كم".

وذكر أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد، كالتالي: بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 46، أربيل 42، السليمانية ودهوك 41، نينوى وكركوك والأنبار 44، الديوانية والمثنى والنجف الأشرف 47، الناصرية 48، وميسان والبصرة 49".

وأضاف، أن "يوم الاثنين سيكون الطقس صحواً حاراً وتظهر بعض السحب في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، وتنشط إلى (30-40)كم/س، مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار(1-3) كم".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س، مسببة تصاعد الغبار في مناطق متعددة من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".

فيما لفت إلى، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً حاراً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً في بعض المناطق من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (4-6)كم".