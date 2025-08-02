رئيس أركان الجيش يناقش في كربلاء المقدسة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية

ناقش رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم السبت، في محافظة كربلاء الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، حيث ذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وصل الى محافظة كربلاء المقدسة والتقى محافظها نصيف الخطابي".

وأضافت أن "يارالله ناقش مع محافظة كربلاء المقدسة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية".