خطيب جمعة النجف : نطالب المجتمع الدولي بتسجيل (نتنياهو) في لائحة الإرهاب

طالب إمام وخطيب جمعة النجف المجتمع الدولي بتسجيل رئيس الوزراء الصهيوني(نتنياهو) في لائحة الإرهاب ، مؤكداً بأن مأساة غزة مازالت تناشد الضمير الإنساني الميت .

وقال القبانجي خلال الخطبة السياسية لصلاة الجمعة التي أُلقيت اليوم في النجف الأشرف ما تزال مأساة غزة تناشد الضمير الإنساني الميت لدى المجتمع الدولي، حيث هناك إبادة بشرية على مستوى مجاعة، بمنع الخبز والماء.

وبشأن الزيارة الأربعينية قال" نظرًا لأهمية الإعلام والقنوات الإعلامية، ندعو الإعلام العالمي والإسلامي والعراقي جميعًا لتغطية هذه الزيارة المليونية، التي تُعدّ أضخم تحشّد شعبي جماهيري على طول تاريخ البشرية،كما نطالب الجهات المختصة بمنع القنوات الطائفية التحريضية وإيقافها عند حدّها.