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لمخالفة واجباته الوظيفية وهدر المال العام.. النزاهة تضبط مسؤولاً بمديرية كهرباء واسط


أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، (1 آب 2025)، بتنفيذها عمليَّة ضبطٍ لمسؤولٍ في فرع مُديريَّة توزيع كهرباء واسط؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.

وأشارت النزاهة في بيان إلى أنَّ "فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل إلى فرع مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة، تمكَّن بعد التحرّيات والاستيضاحات من ضبط مسؤول شعبة ترحيل البيانات في المُديريَّة؛ لإقدامه على التلاعب وتغيير معامل ضرب الاشتراكات الكهربائيَّة لعددٍ من المُشتركين، وتصفير قوائم أجور الكهرباء الخاصَّة بتلك الحسابات".

وأضافت، إنَّ "المُتَّهم اعترف بتنظيم وتوقيع وإنجاز معاملة الإلغاء الخاصَّة بحسابات المُشتركين؛ بالرغم من أنَّ هذا الإجراء من اختصاص دائرة كهرباء العزيزيَّة واللجنة المُختصَّة، فضلاً عن ترحيل البيانات وإلغاء مبالغ حسابات المُشتركين، ممَّا أدَّى إلى هدر مبلغ 349 مليوناً و369 ألفاً و550 ديناراً من المال العام".

وتابعت النزاهة، إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات وعرضه بصحبة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".

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لمخالفة واجباته الوظيفية وهدر المال العام.. النزاهة تضبط مسؤولاً بمديرية كهرباء واسط
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