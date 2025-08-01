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رغم ادعاء وفاته… جهاز الأمن الوطني يُطيح بالملقب حجاج نگرة السلمان


اطاح جهاز الأمن الوطني ب " حجاج نگرة السلمان " رغم ادعاء وفاته.

وذكر الجهاز في بيان انه تواصلاً مع العمليات النوعية الرامية إلى ملاحقة مجرمي النظام السابق ، وبعد تحرٍّ استخباري دقيق استمر لأكثر من ستة أشهر، تمكّنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى، وبالتنسيق مع أمن جنوب صلاح الدين، من إلقاء القبض على أحد أبرز المطلوبين من أزلام النظام السابق ، المتهم الهارب عجاج أحمد حردان، الملقب بـ**“حجاج نكرة السلمان”**، الذي شغل منصب ضابط أمن سجن نكرة السلمان سيئ الصيت.

وأضاف البيان لقد تدرّج المتهم في عدد من المواقع الأمنية سابقاً، حيث شغل مناصب: (ضابط قاطع الرميثة، ضابط قاطع النجمي، ضابط قاطع الهلال، ضابط قاطع محافظة المثنى، ضابط قاطع البصية، وأخيراً ضابط قاطع نكرة السلمان).وشارك كذلك في عمليات إعدام ودفن الضحايا في المقابر الجماعية ضمن القاطع.

وبين ان المتهم ارتكب، إبان الحقبة الدكتاتورية، سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية بحق المئات من المواطنين العراقيين، لا سيما من أبناء القومية الكردية المنفيين قسراً إلى محافظة المثنى، تمثلت في التعذيب والقتل والاغتصاب داخل ذلك المعتقل سيئ الذكر.

واشار الجهاز الى انه بهدف تضليل الأجهزة الأمنية، ادعى ذووه وفاته طوال الفترة الماضية، غير أن الجهد الاستخباري، وتحليل المعلومات، ومقاطعتها مع اعترافات سابقة، أسهمت في كشف موقعه وتحديد مكان اختبائه داخل محافظة صلاح الدين.

وتابع انه بعد استكمال الموافقات القضائية، وتدوين أقوال الضحايا والمدعين بالحق الشخصي، تم تنفيذ عملية إلقاء القبض على المتهم، وإحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

واكد جهاز الأمن الوطني العراقي أن يد العدالة ستظل تلاحق كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وأن الزمن لن يكون ملاذًا للهاربين من القصاص العادل.

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رغم ادعاء وفاته… جهاز الأمن الوطني يُطيح بالملقب حجاج نگرة السلمان
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