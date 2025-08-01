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وزير الداخلية يقرر إعفاء مدير استخبارات النجف


أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، قرارًا بإعفاء اللواء ميثم المسعودي من منصبه كمدير لاستخبارات النجف، وتعيين العميد عثمان الشمري بدلاً منه، حيث جاء هذا القرار على خلفية وقوع جريمة قتل في المحافظة، وقيام عشيرة القتيل بـاستعراض مسلح في مركز المدينة، وهو ما يُعد خرقًا أمنيًا خطيرًا.

 فيما  أثار الاستعراض المسلح في قلب مدينة النجف، ذات الطابع الديني الهادئ، قلقًا واسعًا بين الأهالي ومراقبين.

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