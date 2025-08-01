وزارة الصناعة تعلن إنجاز أول منظومة كاميرات حرارية محمولة تعمل بالطاقة الشمسية

أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، عن إنجاز أول منظومة كاميرات حرارية محمولة محلياً، فيما أشارت الى مفاتحة الجهات الأمنية والعسكرية للاستفادة من هذه المنظومة الوطنية، حيث ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أنجزت أول منظومة كاميرات حرارية محمولة، تم تصنيعها محلياً في مصنع الكندي التابع للشركة العامة للاتصالات والقدرة بمحافظة نينوى".

وأضافت أن "المنظومة الجديدة تُستخدم في المراقبة الميدانية وتغطي نطاقاً يصل حتى 360 درجة، ويبلغ مداها من 6 إلى 30 كيلومتراً حسب المواصفات المطلوبة، وتعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات لتوفير الطاقة اللازمة لفترات طويلة".

كما أكدت أن "الوزارة فاتحت الجهات الأمنية والعسكرية مثل وزارتي الدفاع والداخلية للاستفادة من هذه المنظومة الوطنية"، لافتة الى أنها "ستعمل على تطويرها لاحقاً".