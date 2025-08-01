الأخبار

وزارة الصناعة تعلن إنجاز أول منظومة كاميرات حرارية محمولة تعمل بالطاقة الشمسية


أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة، عن إنجاز أول منظومة كاميرات حرارية محمولة محلياً، فيما أشارت الى مفاتحة الجهات الأمنية والعسكرية للاستفادة من هذه المنظومة الوطنية، حيث ذكرت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة أنجزت أول منظومة كاميرات حرارية محمولة، تم تصنيعها محلياً في مصنع الكندي التابع للشركة العامة للاتصالات والقدرة بمحافظة نينوى".

وأضافت أن "المنظومة الجديدة تُستخدم في المراقبة الميدانية وتغطي نطاقاً يصل حتى 360 درجة، ويبلغ مداها من 6 إلى 30 كيلومتراً حسب المواصفات المطلوبة، وتعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات لتوفير الطاقة اللازمة لفترات طويلة".

كما أكدت أن "الوزارة فاتحت الجهات الأمنية والعسكرية مثل وزارتي الدفاع والداخلية للاستفادة من هذه المنظومة الوطنية"، لافتة الى أنها "ستعمل على تطويرها لاحقاً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حالة الطقس: العراق الأول عالميا في اعلى درجات حرارة
وزارة الصناعة تعلن إنجاز أول منظومة كاميرات حرارية محمولة تعمل بالطاقة الشمسية
وزير الصحة يبحث مع السفير الايراني آليات التعاون والتنسيق لخدمة زائري اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)
قسم الشعائر والمواكب الحسينية يصدر وصايا لأصحاب المواكب الحسينية المشاركة في زيارة الأربعين
بالوثيقة.. طلب برلماني لإدراج قانون التربية في الجلسة المقبلة للتصويت عليه
مركز تابع للمرصد العراقي لحقوق الإنسان ينفي تهديد الكويت بقطع العلاقات مع الكويت
النجف تعلن بدء تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين
السوداني يطلق الاعمال التنفيذية بالمستشفى الإيطالي
العراق يرحب بإعلان دول عدة الاعتراف بدولة فلسطين
اندلاع حريق في مخزن لمواد الديكور في النجف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك