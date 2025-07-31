النجف تعلن بدء تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، عن دخول خطتها الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) حيز التنفيذ، بإشراف مباشر من قائد قوات الحدود، وتنفيذ ميداني من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء محمد جابر الفتلاوي.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في قيادة شرطة النجف، العقيد مفيد الطاهر، إن "الخطة جاءت بناءً على توجيه وزير الداخلية، وتتضمن تقسيم المحافظة إلى ستة محاور رئيسية تسلكها جموع الزائرين، فضلاً عن طرق فرعية تؤدي إلى المراقد المقدسة داخل المدينة، وفي مقدمتها مرقد الإمام علي (عليه السلام) وباقي المراقد الأخرى".

وأضاف أن "الخطة تشمل أيضاً فتح عدة غرف عمليات تمثل مختلف الوزارات الخدمية والأمنية، وتعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات للزائرين، بمشاركة الحكومة المحلية التي دعمت الخطة وحضرت بشكل فاعل".

وأشار إلى أن "قيادات أمنية واستخبارية متعددة ستشارك في تنفيذ الخطة، من ضمنها قيادة قوات الحدود وهيئة الحشد الشعبي، إلى جانب التنسيق مع الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة لتسهيل تقديم الخدمات للزائرين".

كما كشف العقيد الطاهر عن إعداد خطة إعلامية خاصة بهذه المناسبة، تنفذها دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، عبر أقسام الإعلام في قيادات المحافظات، وتهدف إلى تغطية مجريات الزيارة وتوعية المواطنين بالإجراءات والتعليمات.