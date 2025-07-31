السوداني يطلق الاعمال التنفيذية بالمستشفى الإيطالي

اطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاعمال التنفيذية بالمستشفى الإيطالي في بغداد.

وقال مكتب السوداني في بيان، "رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يطلق الاعمال التنفيذية في المستشفى الإيطالي (مبنى المطعم التركي سابقا) في بغداد، بسعة 103 أسرَّة".

من جانبه، قال السوداني "أولت الحكومة اهتماما بالقطاع الصحي، سواء في البنى التحتية بإكمال المشاريع المتلكئة أو بالمباشرة بمشاريع جديدة".

وأضاف "اطلقنا العمل في مشاريع (16) مستشفى سعة 100 سرير في مختلف الاقضية"، مشيرا الى أن "الحكومة اهتمت بالأمن الدوائي، عبر دعم منتجي الأدوية، اذ بلغت نسبة التغطية 40% بعد أن كانت 10% للمنتج الوطني".

وتابع "اعتمدنا اسلوب التشغيل المشترك مع جهات عالمية متمرسة في الخدمات الطبية"، مضيفا "نعمل على إنهاء حالة استنزاف الموارد واضطرار المواطن للسفر خارج العراق".