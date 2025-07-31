العثور على جثة منتسب أمني تحمل اثار إطلاقات نارية في صلاح الدين

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس (31 تموز 2025)، بالعثور على جثة تعود لمنتسب أمني شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، إن "مفرزة أمنية، وبناءً على بلاغ من أحد المواطنين، عثرت على جثة رجل في العقد الثالث من عمره قرب منطقة المعامل ضمن قاطع شرق طوزخورماتو، وكانت تحمل آثار إطلاقات نارية".

وأضاف أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، وتم التعرف على هوية القتيل، حيث تبين أنه منتسب أمني من أهالي بغداد"، مبينًا أنه "تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الجريمة، مرجحًا إعلان التفاصيل الأولية خلال الساعات المقبلة".