بعد رحيلها المؤلم في حريق الكوت.. رغد تنال الماجستير بامتياز من جامعة البصرة

شهدت كلية الآداب في جامعة البصرة، صباح اليوم الخميس (31 تموز 2025)، مناقشة رسالة الماجستير الخاصة بالطالبة الشهيدة رغد سعدون وادي، التي قضت مع أربعة من أفراد عائلتها في الحريق المأساوي الذي اندلع في الهايبر ماركت بالمحافظة منتصف الشهر الجاري.

وقال الأستاذ في كلية الآداب بجامعة واسط كاظم العلي، في منشور له على "فيسبوك" إن مناقشة رسالة الماجستير العائدة لطالبته الشهيدة (رغد سعدون وادي) جرت صباح اليوم، وهي التي قضت هي وأربعة أفراد آخرين من عائلتها في حريق الهايبر ماركت المشؤوم في محافظة واسط يومي 16-17 من تموز الجاري.

وأضاف العلي، أن "الفقيدة العزيزة تناولت في دراستها مقدمات المترجمين في الترجمات من الإنكليزية إلى العربية"، مشيراً إلى أن "اللجنة قد أنابته للدفاع عن الرسالة لكونه المشرف عليها".

وتابع: "منحت الطالبة المرحومة تقدير الامتياز لما تتمتع به الرسالة من رصانة علمية على مستوى الشكل والمضمون".

وفي 17 تموز 2025، اندلع حريق كبير في "هايبر ماركت" وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط، أدى إلى مقتل قرابة 60 شخصا وإصابة آخرين، بينهم الطالبة رغد سعدون وادي وأفراد من عائلتها.

وأثار الحادث موجة غضب واسعة في الشارع العراقي، وسط اتهامات بالإهمال وغياب إجراءات السلامة، ما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل وإصدار أوامر بإغلاق عدد من المراكز التجارية في المحافظة، إضافة الى استقالة المحافظ.