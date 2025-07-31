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الأمن الوطني يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات بحوزتها 8000 حبة ترامادول و10 كغم مارجوانا
وكالة انباء براثا
76
2025-07-31
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الأمن الوطني يفكك شبكة دولية لتجارة المخدرات بحوزتها 8000 حبة ترامادول و10 كغم مارجوانا
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