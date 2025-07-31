رئيس مجلس القضاء يبحث مع نقيب الصحفيين تعزيز مهنية الإعلام وضمان حرية التعبير

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي، تعزيز مهنية الإعلام وضمان حرية التعبير، حيث ذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، استقبل نقيب الصحفيين، مؤيد اللامي".

وأضاف أن "اللقاء بحث أهمية الحفاظ على مهنية الإعلام الحر وعدم استخدامه كوسيلة للإساءة، أو تضليل الرأي العام بأكاذيب تترتب عليها نتائج سلبية على الدولة والمجتمع بشكل عام".

فيما لفت إلى أنه "تم خلال اللقاء التأكيد على احترام حرية التعبير عن الرأي والصحافة والإعلام المكفولة بموجب المادة (38) من الدستور".