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مرور ميسان تمنع سير مركبات الحمل الكبيرة على طريق البتيرة لتسهيل مسير الزائرين


أصدرت مديرية مرور ميسان، اليوم الخميس، قراراً بمنع سير مركبات الحمل الكبيرة على طريق البتيرة، فيما حددت مساراً آخر، إذ ذكرت دائرة علاقات وإعلام مرور ميسان في بيان، أنه "اعتباراً من 2025/7/31 ولغاية انتهاء مسير الزائرين، يُمنع سير مركبات الحمل الكبيرة على طريق البتيرة ويُحدد مسارها عبر طريق بغداد ـ(كميت) بديلا عنه".

واستثنت المديرية "مركبات الدعم اللوجستي للمواكب الحسينية فقط"، مشيرة إلى أن "القرار جاء حفاظاً على سلامة الزائرين وانسيابية المرور".

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مرور ميسان تمنع سير مركبات الحمل الكبيرة على طريق البتيرة لتسهيل مسير الزائرين
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