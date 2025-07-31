أمانة مجلس الوزراء: فرق المتابعة الميدانية تتابع إجراءات السلامة والتدابير الوقائية بالمحافظات

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، مباشرة الفرق الميدانية بمتابعة إجراءات السلامة والتدابير الوقائية في عدد من المحافظاتذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن "فرق المتابعة الميدانية المتخصصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باشرت ، تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بشأن زيارة عدد من المحافظات للكشف عن إجراءات السلامة والتدابير الوقائية بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك استناداً إلى التوصيات المصادق عليها من اللجنة التحقيقية العليا بشأن حادث الحريق المؤسف الذي وقع في أحد المراكز التجارية بمحافظة واسط، في خطوة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً".

وأضاف البيان ، أن "فرق المتابعة تتولى الوقوف ميدانياً على مستوى الإجراءات المتخذة من قبل الحكومات المحلية، وضمان الالتزام التام بتنفيذ ما ورد في تقرير اللجنة التحقيقية، ولا سيّما في ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة، وتدابير الوقاية من الحرائق، ومتطلبات الترخيص والرقابة، ورفع تقارير مفصلة إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء".

فيما لفت الى أن "الجولات الميدانية شملت عدداً من المحافظات، هي: (واسط، ديالى، بابل، كربلاء المقدسة، صلاح الدين، الأنبار، ذي قار، المثنى، كركوك، نينوى، النجف الأشرف، والديوانية).

كما دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الحكومات المحلية في المحافظات المعنية إلى" التعاون الكامل مع الفرق الميدانية، من خلال تسهيل مهماتها، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، مرفقة بالوثائق الرسمية ذات الصلة، وبالسرعة الممكنة، بما يسهم في إنجاز المهام الرقابية على نحو فعّال".

وتضم الفرق الميدانية ممثلين عن مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدداً من الدوائر التابعة للأمانة العامة، من بينها: (القانونية، وشؤون مجلس الوزراء واللجان، والتنسيق الحكومي وشؤون المواطنين، والتدقيق والرقابة، والهندسية، والمراسم)، إلى جانب عدد من الأقسام الفنية والإدارية، مثل: (إدارة الخدمات والمخازن، والتصاريح والمعلومات، وقسم الإحصاء)".