التعليم العالي: استحداث برامج الماجستير في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد

صرّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، عن استحداث برامج الماجستير في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد، إذ ذكر العبودي في بيان، انه "تم استحداث برامج الدراسات العليا (الماجستير) في كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد بدءًا من العام الدراسي 2026/2025 لتعزيز بيئة التخصصات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية".

كما اكد خلال ترؤسه اجتماعًا للملاك المتقدم أن "هذا المسار يعد استكمالًا لقرار تأسيس كلية الذكاء الاصطناعي وجرى اعتماده بناء على موافقة هياة الرأي بما يلائم التخصصات ذات الصلة بالتنمية المعرفية والتكنولوجية".

وأضاف، أن "الشهادة الممنوحة ستكون ماجستير علوم في الذكاء الاصطناعي وتشمل تخصصات الرؤية الحاسوبية ضمن قسم التطبيقات الهندسية وعلم البيانات في قسم البيانات الضخمة وهندسة الروبوتات والطائرات بدون طيار في قسم التطبيقات الهندسية والصحة الرقمية والتشخيص الطبي والمعلومات الحيوية في قسم التطبيقات الطبية الحيوية"، موجها " بتحديد الثالث من آب 2025 موعدًا لبدء التقديم، ووضع التقويم الجامعي الخاص بالدراسة من قبل مجلس الجامعة على وفق المسؤوليات المناطة به".

وفي ذات السياق، شدّد وزير التعليم "على ضرورة تعزيز التنسيق مع المحافظات والحكومات المحلية بشأن المشاريع الأكاديمية، وتعضيد مسارات التحول الرقمي الشامل في الجامعات، فضلًا عن دعم إجراءات السلامة في المباني الجامعية كافة".

في حين، أكد وزير التعليم "أهمية تكامل الجهود والأداء المؤسسي في المشاريع الاستراتيجية لاسيما مشروع المختبرات المركزية"، مشيرًا إلى أن "السنوات الثلاث الأخيرة من عمر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وثّقت إنجازات نوعية يفتخر بها العراقيون وتؤشر رؤية متقدمة في تطوير التعليم العالي في العراق".