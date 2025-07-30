مفوضية الانتخابات تصادق على نظام الشكاوى والطعون للانتخابات البرلمانية المقبلة

صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، على نظام الشكاوى والطعون للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث ذكرت المفوضية في بيان، إن "مجلس المفوضين ناقش مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (91) في 2025/7/25 (محضر اللجنة القانونية رقم (91) نظام الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب العراقي لسنة 2025) وبعد المداولة بين أعضاء مجلس المفوضين قرر المجلس المصادقة على نظام الشكاوى والطعون لانتخاب مجلس النواب العراقي رقم (10) لسنة 2025 مرفق محضر اللجنة القانونية بالعدد (91) في 2025/7/19 الوارد طي مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (91) في 2025/7/25".

وأضافت، أن "المجلس قرر أيضا تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم ،فضلاً عن نشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية" ،لافتة إلى أن "القرار صدر بالإجماع".