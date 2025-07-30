الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
وزير العمل: تحويل 5 آلاف مستفيد من الإعانة الاجتماعية إلى حراس للمواقع الأثرية
وكالة انباء براثا
31
2025-07-30
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير العمل: تحويل 5 آلاف مستفيد من الإعانة الاجتماعية إلى حراس للمواقع الأثرية
مفوضية الانتخابات: استلام أجهزة تحقق محدثة وتستعد لمحاكاة كبرى
وزارة العدل تكسب دعوى لصالح مصرف الرافدين وتجنب العراق خسائر مالية
وزارة الكهرباء: نتحرك من ثلاثة محاور لإنهاء مشكلة نقص الغاز جذرياً
مجلس القضاء في البصرة: الإعدام بحق إرهابي استهدف منطقة خمسة ميل
المندلاوي : خصوصية النجف تستدعي دعم القضاء في التعامل مع القضايا الدخيلة ومحاربة الفساد
رئيس الجمهورية يسلم محافظ واسط المرسوم الجمهوري بتعيينه
القبض على متهم سرق مبلغ 80 مليون دينار من مواطن في بغداد
السوداني: أحبطنا 29 محاولة لاستهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية من العراق
متهم بالإرهاب والقتل والتسليب وانتحال صفة.. القبض على مطلوب في بغداد
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
وزارة الزراعة تنفي تبعية مديرية زراعة بغداد لها وتؤكد تبعيتها لمحافظة بغداد
1426
مصدر يكشف تفاصيل ما حصل من تبادل اطلاق نار في بغداد
570
واخيرا ظهرت الحقيقة ... كتائب حزب الله بشان احداث الامس في بغداد: لم نكن طرفًا في الاشتباك
438
رصاصة خطأ تنهي حياة سائق تكسي باشتباكات بغداد: خرج يبحث عن رزقه فعاد جثة هامدة
423
بينهم مدني قُتل بـ"الصدفة".. الكشف عن حصيلة اشتباكات جنوب بغداد
382
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك