وزارة العدل تكسب دعوى لصالح مصرف الرافدين وتجنب العراق خسائر مالية

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن كسب دعوى مالية لصالح مصرف الرافدين أمام القضاء اللبناني وتجنب دفع مبالغ مالية طائلة، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "الدعوى المقامة من قبل مدعين لبنانيين أمام محكمة التجارة في بيروت، كانت تطالب بمستحقات مالية من مصرف الرافدين والحكومة العراقية، وقد تم التعامل معها باهتمام بالغ وتنسيق متواصل مع والجهات المعنية".

وأضافت، أن "محكمة التمييز اللبنانية أصدرت بتاريخ 26 آذار 2025 قرارها النهائي والمكتسب للدرجة القطعية، الذي قضى بتثبيت الحكم الاستئنافي لصالح مصرف الرافدين وردّ الدعوى المقامة نهائياً".