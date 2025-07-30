مجلس القضاء في البصرة: الإعدام بحق إرهابي استهدف منطقة خمسة ميل

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق إرهابي استهدف منطقة خمسة ميل في البصرة، حيث ذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته، أن "محكمة جنايات البصرة أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي، أقدم على تفجير انتحاري، إضافة إلى دراجتين ناريتين عام 2011 في محافظة البصرة – منطقة خمسة ميل".

كما أوضح إن "الإرهابي وبالاشتراك مع متهمين آخرين أقدم على هذه الجريمة والتي راح ضحيتها 19 شهيداً وإصابة 47 آخرين من منتسبي الأجهزة الأمنية والمدنيين"، مشيرا الى أن "الحكم صدر بحقه استناداً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3و5و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".