المندلاوي : خصوصية النجف تستدعي دعم القضاء في التعامل مع القضايا الدخيلة ومحاربة الفساد

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي:"ان خصوصية النجف تستدعي مزيدًا من الدعم لدور السلطة القضائية في التعامل مع القضايا الدخيلة على المجتمع ومحاربة الفساد".

وذكر مكتب النائب الاول في بيان :" ان المندلاوي اجرى ،اليوم الثلاثاء، زيارة الى محافظة النجف الاشرف، والتقى رئيس محكمة استئناف النجف القاضي حسن سودي ، بمقر المحكمة ، وبحث معه تعزيز التكامل والتنسيق بين السلطتين التشريعية والقضائية، وسبل تطوير المنظومة العدلية في البلاد".

وجرى ، خلال اللقاء، الحديث حول الخصوصية الدينية والتاريخية التي تتحلى بها محافظة النجف الاشرف، ما يتطلب مزيدًا من الدعم لدور السلطة القضائية في التعامل مع القضايا الدخيلة على المجتمع ومحاربة الفساد.

كما تمت مناقشة آليات ترسيخ مبادىء العدالة والقانون خدمة للصالح العام، والاتفاق على التعاون بين مجلس النواب ومحكمة استئناف النجف في سنّ القوانين التي تذلل عمل القضاء بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة، والتأكيد على حرص السلطة التشريعية على استقلال المنظومة القضائية باعتبارها ركيزة بناء الدولة.