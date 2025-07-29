متهم بالإرهاب والقتل والتسليب وانتحال صفة.. القبض على مطلوب في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالقبض على متهم بالإرهاب والقتل والتسليب وانتحال صفة ومطلوب للقانون في بغداد.

وقال المصدر إن "قوة امنية ومن خلال متابعة مستمرة ونصب كمين محكم تمكنت من القبض على متهم خطير مطلوب الى محكمة تحقيق العمارة وفق المادة ٤/ إرهاب، ومطلوب الى محكمة تحقيق القرنة وفق المادة ٤٤١/ تسليب".

وأشار الى ان "المتهم توجد بحقه دعاوى قتل وتزوير مستمسكات وانتحال صفة وتهديدـ واستيلاء على اراضي المواطنين تحت تهديد السلاح"، مشيرا الى انه "تم القبض عليه ضمن حي الزوراء في جانب الرصافة".