السجن ست سنوات بحق مدان لقيامه بالترويج لافكار حزب البعث

أعلنت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، عن أصدارها حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور.

وذكر إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة الترويج لأفكار حزب البعث المحظور".

وأضاف البيان، أن "المدان ضبط بحوزته مقاطع فيديو وبيانات وكتب ومقالات في الهاتف العائد له تروج عن نشاطات حزب البعث المحظور، إضافة إلى حضوره اجتماعات مع متهمين أخرين لغرض كسب اشخاص جدد لمنحهم درجة عضو فرع".

وتابع، أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة 8/ أولا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016".