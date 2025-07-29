الأمن والدفاع تناقش قانون الحشد وتوصي بعرضه للتصويت

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، اجتماعاً موسعاً برئاسة النائب كريم عليوي المحمداوي، رئيس اللجنة وبحضور أعضائها، لمناقشة مستجدات مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي.

وذكر إعلام لجنة الأمن في بيان، أن "اللجنة استضافت خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقرها، الفريق الأول الركن تحسين عبد مطر، الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة، حيث جرت مناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، الذي سبق أن خضع للقراءتين الأولى والثانية داخل مجلس النواب".

وأوصت اللجنة، في ختام الاجتماع، برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، لغرض إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، تمهيداً للتصويت عليه، وبما يسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية.