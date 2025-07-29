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الشيخ جلال الدين الصغير : إيران وحرب الاثني عشر يوماً.. ما سرّ الانتصار الذي قلب المعادلة؟
وكالة انباء براثا
120
2025-07-29
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