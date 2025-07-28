الداخلية تعلن اعتقال مدير الزراعة السابق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على مدير الزراعة السابق في الكرخ لتسببه بحادث الاعتداء المسلح.

وقالت الوزارة في بيان ان "قوة خاصة تابعة لوكالة الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على مدير الزراعة السابق في جانب الكرخ، وذلك لتورطه المباشر في التسبب بالحادث المسلح الذي وقع صباح يوم أمس داخل مبنى دائرة الزراعة".

وأضافت انه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وإيداعه التوقيف تمهيدًا لعرضه أمام الجهات القضائية المختصة".

وأكدت ان "أجهزتها الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة ومؤسساتها".