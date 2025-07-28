دائرة صحة كربلاء المقدسة: تنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالزيارة الأربعينية الخميس المقبل

أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، عن وضعها خطة طوارئ متكاملة خاصة بالزيارة الأربعينية، حيث ذكرت دائرة صحة كربلاء المقدسة في بيان، أنه "استناداً لتوجيهات وزير الصحة، صالح الحسناوي ومحافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، فقد تم وضع خطّة طبّية متكاملة لتوفير الرعاية الطبية والصحية والعلاجية الشاملة والفاعلة لملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه وبمختلف الأعمار والأجناس"، مبينة أن "الخطة سيتم الشروع بتنفيذها بدءاً من اليوم الخامس من شهر صفر وتنتهي بانتهاء مراسيم الزيارة رسمياً".

وأوضحت أن "تطبيق خطة العمل سيتم بمسارين أولهما تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من خدمات لمواطني المدينة المقدسة وزائريها وثانيهما تعزيز التدابير والإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بالأمراض الانتقالية بشكل عام والتي يصاحبها إطلاق حملات تثقيفية إرشادية واسعة للمواطنين والزائرين وأصحاب الهيئات والمواكب الحسينية وخدمتها حول أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية تماشياً مع توصيات وزارة الصحة لضمان سلامتهم من الإصابة بالأمراض الوبائية بشكل عام".

وتابعت، أن "الخطة الصحية تضمنت تهيئة (100) عجلة إسعاف فوري وتوزيعها قرب مراكز الطوارئ في المدينة القديمة وعلى الطرق الخارجية وتهيئة ثمانية مستشفيات حكومية وخمسة مستشفيات أهلية ستكون تحت تصرف دائرة الصحة لاستقبال المرضى الذين يحتاجون الى عمليات طارئة و(6) مراكز لطب الحشود في مركز المدينة القديمة وقضاء الحسينية ودعمها بالملاكات البشرية وتجهيزها بجميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ".

فيما لفتت إلى أن "الخطة تضمنت أيضاً تهيئة (22) مفرزة طبية بضمنها مركز السيدة زينب الكبرى (ع) الجراحي التخصصي للعيون وكذلك (50) فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين وتهيئة (30) فرقة جوالة للاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة التي قد تحدث بين جموع الزائرين أثناء أيام الزيارة".

كما أشارت إلى أن "دائرة الصحة ستعمل وبتعاون مشترك مع طبابة الحشد الشعبي على فتح (12) مفرزة طبية بجانب عيادات طبية متنقلة موزعة بين محاور المحافظة الثلاثة وفي مركزها".

وأكدت أن "وزارة الصحة والحكومة المحلية في كربلاء المقدسة سخرت إمكانياتها لدعم الجهد الطبي والصحي وتلبية احتياجات ومتطلبات زيارة الأربعين"، منوهة بأن "الدائرة جُهزت من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتنوعة والمضادات الحيوية خارج حصتها الشهرية ورفدها بفرق طبية بمختلف الاختصاصات وتزويدها بـ (20) عجلة إسعاف".

كذلك أضافت، أن "مدن الزائرين التابعة للعتبتين المقدستين في المحاور الثلاثة الخارجية للمدينة ستكون من مسؤولية الدوائر الصحية في محافظات (بغداد/الرصافة، الديوانية، المثنى، البصرة، ميسان) وستعمل كمراكز طوارئ على أن يتم تأمين ملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية والأدوية والمستلزمات الطبية من قبل تلك الدوائر"، لافتة الى "قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف الأشرف بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرة صحة كربلاء المقدسة ضمن الحدود الإدارية للمحافظتين".