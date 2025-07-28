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رئيس الوزراء: العراق وقّع على 8 اتفاقيات دولية كبرى في مجال حقوق الإنسان
وكالة انباء براثا
32
2025-07-28
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رئيس الوزراء: العراق وقّع على 8 اتفاقيات دولية كبرى في مجال حقوق الإنسان
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