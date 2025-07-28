اللجنة المكلفة بالتحقيق بالهجمات على الإقليم تقرر رفع توصياتها لرئيس الوزراء

قررت اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة بالتحقيق في الهجمات المسيرة على إقليم كردستان، اليوم الاثنين، رفع توصياتها لرئيس الوزراء، إذ ذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، عقدت اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة بالتحقيق في الهجمات المسيرة على إقليم كردستان، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الإثنين، اجتماعا أمنيا رفيعا مع حكومة الإقليم في أربيل وأجهزتها الأمنية.

وأضاف انه "جرى خلال الاجتماع، استعراض شامل لمهمة اللجنة مع شرح مفصل عن طبيعة الهجمات والمعلومات المتوفرة لدى الإقليم عنها، لافتا إلى "الاجتماع خلص الى توصيات من قبل اللجنة المكلفة لرفعها أمام أنظار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".

كما جدد الأعرجي، خلال الاجتماع "تأكيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، على أن أمن الإقليم جزء لايتجزأ من أمن العراق"، موضحا ان "الأجهزة المختصة تعمل على تحليل المعلومات المتعلقة بالهجمات، إلى جانب استمرار التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهذا الصدد".