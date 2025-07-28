مستشارة رئيس الوزراء تعلن بالأرقام أعداد المستفيدات من الحماية الاجتماعية وقروض المشاريع

كشفت مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة، شهباء العزاوي، اليوم الاثنين، عن أبرز المؤشرات والإحصائيات الخاصة بواقع المرأة في ضوء التقارير الواردة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للفترة الممتدة من 1 شباط 2022 ولغاية 3 آذار 2025، حيث ذكرت العزاوي للوكالة الرسمية، إن "عدد النساء المتدربات على المهن المطلوبة في سوق العمل خلال عام 2025 بلغ 5,852 متدربة، ضمن برامج تأهيلية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتوسيع فرص مشاركتها".

وأضافت أن "عدد المستفيدات من شبكة الحماية الاجتماعية، بما يشمل الأرامل والمطلقات والفئات الهشة الأخرى، بلغ 576,720 مستفيدة، في حين بلغ عدد النساء المشمولات بالضمان الاجتماعي 50,592 مستفيدة".

كما أشارت إلى أن "عدد النساء المستفيدات من راتب المعين بلغ 165,686 امرأة، بينما بلغ عدد النساء المقترضات ضمن برامج دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل 1,630 امرأة".

وبخصوص دعم الناجيات والمكونات، أوضحت العزاوي أن "عدد النساء المشمولات براتب خاص للناجيات والمكونات الأخرى بلغ 2,094، في حين جرى توزيع 262 قطعة أرض لعدد من الناجيات ضمن برامج التمكين السكني".

فيما بيّنت العزاوي "توزيع القروض الخاصة بالمشاريع الصغيرة بحسب المحافظات، على النحو التالي:

• بغداد: 96 قرضاً

• الديوانية: 105

• النجف الأشرف: 27

• صلاح الدين: 28

• كركوك: 14

• واسط: 14

• الأنبار: 11

• كربلاء المقدسة: 8

• ديالى: 4

• نينوى والمثنى: قرض واحد لكل محافظة".

وكانرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أكدفي وقت سابق، أن الحكومة استشعرت قيمة المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع، وأفردت لها حيزاً مهماً في برنامجها، عبر إصدار التوجيهات، والتوصية بالتشريعات والقوانين لتوفير بيئة سليمة للمرأة لتأدية مهامها بالوظيفة العامة وفي القطاعِ الخاص، ووضع الخطط لتمكينهن وتوفير فرص العمل لهن".