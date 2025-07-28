وزير التعليم يصدر أمراً وزارياً باستحداث كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العملي، نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أمراً وزارياً باستحداث كليتي التميز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "في سياق رؤيته الاستراتيجية لتطوير المنظومة الأكاديمية العراقية ومواكبة التحولات الرقمية والمعرفية العالمية، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور نعيم العبودي أمراً وزارياً باستحداث كليتي التميّز والذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد بدءاً من العام الدراسي 2026/2025".

كما أشارت الى ان "كلية التميّز تتضمن أقسام نظم المعلومات التطبيقية وعلم البيانات وإدارة الأعمال التجارية الإلكترونية والمحاسبة والمصارف والفلسفة وعلم الاجتماع، فيما تضم كلية الذكاء الاصطناعي تخصصات التطبيقات الهندسية والتطبيقات الطبية الحيوية والبيانات الضخمة".

فيما حدد الأمر الوزاري، وفقاً للبيان، "تاريخ 20 آب 2025 موعداً لاستكمال المتطلبات اللوجستية والبشرية الخاصة بالكليتين ووجه دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بوضع ضوابط القبول وآلية التقديم بما يضمن استقطاب الكفاءات الطلابية واستيعاب الطاقات المتطلعة إلى بيئات تعليمية متجددة".