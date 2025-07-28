محكمة جنايات ديالى: السجن خمس عشرة سنة بحق مدانين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

أصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانَين اثنين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية، حيث ذكر مجلس القضاء، في بيان، أن "محكمة جنايات ديالى، أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدانَين اثنين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية".

كما اوضح البيان، أن "المدانَين أقدما على اختلاس مبالغ مالية من خلال تنظيم صكوك وهمية مستغلين وظيفتهما في ديوان محافظة ديالى".

وأضاف، أن "الحكم أصدر بحقهما استناداً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".