ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد

أعلن مجلس محافظة ذي قار، الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد لاستمرار ارتفاع الحرارة.

وقال المجلس في بيان، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثنين، وذلك نظراً استمرار ارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف البيان "اتخذ هذا القرار بعد متابعة تقارير الأنواء الجوية التي تشير إلى تجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية"، مشددا على أن "الهدف من التعطيل هو الحفاظ على سلامة الموظفين والمواطنين في ظل الظروف المناخية القاسية".