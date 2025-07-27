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السوداني يصدر توجيهات بعد حادثة جنوبي بغداد


أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، توجيهات أمنية وذلك بعد حادثة جنوبي بغداد، مؤكداً ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون.

وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "ترأس اليوم الأحد، اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ".

ونقل البيان عن السوداني تأكيده، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة".

وشدد السوداني على "تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته"، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون. 

ووقع اشتباك عند دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جانب الكرخ من العاصمة، بين مجموعتين مختلفتين على خلفية خلاف على تسلُّم منصب إداري.

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