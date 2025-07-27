 شركة سانوفي تعلن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الصحة

أعلنت شركة سانوفي الفرنسية، اليوم الأحد، عن تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الصحة، مبينة أنها تتضمن سبعة محاور، مؤكدة أن العراق حقق خطوات كبيرة نحو توفير الأدوية المبتكرة والحديثة، فيما أشارت إلى أن إنجازات وزارة الصحة شجعتنا على المشاركة في السوق العراقية، إذ ذكر رئيس وحدة الأدوية في بلاد الشرق الأدنى ومدير مكتب شركة سانوفي، رامي نصار، في كلمة ألقاها خلال ورشة عمل علمية بعنوان (الأدوية البيولوجية المشابهة والملكية الفكرية)، بالتعاون مع شركة سانوفي الفرنسية ضمن برنامج "إمكان"، إنه "تم توقيع الاتفاقية بين وزارة الصحة العراقية وشركة سانوفي الفرنسية في شهر شباط الماضي 2025، وتضمنت سبعة محاور، حيث بدأنا تنفيذ المحور الأول من بنود الاتفاقية في شهر أيار الماضي".

وأضاف: "نجتمع اليوم لمناقشة موضوع بالغ الأهمية، وهو الأدوية البيولوجية المشابهة لما لها من أهمية كبيرة، وبذلك نكون قد تناولنا محورين من الاتفاقية، وفي الشهر التاسع سنطرح المحور الثالث، والمتعلق بتدريب الممرضين في وزارة الصحة العراقية".

وأشار إلى، أنه "تم الاتفاق أيضاً على تنفيذ برنامج اليقظة الدوائية خلال شهر آب القادم من هذا العام، بينما سيتم استكمال مناقشة موضوع اقتصاديات الصحة في شهر كانون الأول".

وتابع، أن "شركة سانوفي تعتز بالشراكة مع وزارة الصحة العراقية بهدف الارتقاء بالنظام الصحي وتقديم أفضل الخدمات للمواطن"، مستدركاً بالقول: "من يتابع جهود وزارة الصحة، يدرك حجم الإنجازات الكبيرة في المشاريع وتوفير الأدوية، إضافة إلى التقدم الملحوظ في نظام الضمان الصحي، ومكافحة ظاهرة الأدوية المزورة والمهربة، وتنظيم السوق من خلال اعتماد اللواصق، وهو ما شجع الشركات العالمية على الاستمرار في العمل داخل السوق العراقية".

فيما لفت إلى، أن "استثمار شركة سانوفي في السوق العراقية، وتحويل التعاون من تقني إلى استراتيجي، جاء نتيجة وجود دعم كامل للصناعات الدوائية"، مؤكداً "دعم الشركة الكامل لهذه الصناعة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق الصناعة الوطنية".

كذلك أوضح، أن "الشركة تستثمر مليارات الدولارات في برامج البحث والتطوير، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوية الحديثة والمبتكرة"، مؤكداً أن "العراق يحقق تقدماً كبيراً في هذا المجال بما يعود بالنفع على المرضى".

كما بيّن ان "وجود الأدوية الحديثة في السوق العراقية سيساهم في فتح مجالات عديدة، منها تعزيز الدراسات السريرية، وزيادة السياحة العلاجية، وإدراج العراق ضمن الخارطة الصحية العالمية"، مؤكداً "استعداد الشركة الكامل لدعم هذه البرامج والمساهمة في تطوير الأطر القانونية ذات العلاقة".