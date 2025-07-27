الموارد المائية: نسب إنجاز متقدمة لمشروع تغذية قناة شط العرب الإروائية في البصرة

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة لمشروع تغذية قناة شط العرب الإروائية في البصرة، حيث ذكر بيان للوزارة، أنه "ضمن إجراءات معالجة شح المياه في المناطق الواقعة جنوب محافظة البصرة، تواصل تشكيلات وزارة الموارد المائية، أعمال تنفيذ مشروع تغذية قناة شط العرب الإروائية".

وأضاف، أن "أعمال المشروع انطلقت من شمال محافظة البصرة، نهر السويب باتجاه منطقة كتيبان، لتأمين المياه للأقضية والمناطق الواقعة على ذنائب القناة والذي من المؤمل إنجازه خلال الأيام القادمة".

كما اوضح، أن "المشروع يهدف إضافة لمعالجة شح المياه، الى تقليل التراكيز الملحية في قناة شط العرب وتأمين المياه الخام لمشاريع الإرواء والبستنة، وضمان وصول المياه للتجمعات السكانية ، والمناطق الزراعية الواقعة على ذنائب القناة، في أقضية شط العرب، أبو الخصيب ،الفاو، والسيبة، وتقليل الضغط على الموارد المائية الحالية، وتحقيق عدالة التوزيع ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة".

فيما لفت إلى أن " العمل ينفذ من قبل مديرية صيانة مشاريع ري وبزل البصرة وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية، لإيصال المياه العذبة من شمال البصرة الى قناة شط العرب الإروائية في كتيبان، ويشمل فتح مجرى التغذية لمعالجة الاختناقات ونصب وتشغيل مجموعة من المضخات المتنقلة ذات السعات العالية، لضمان رفع المياه من نهر السويب ودفعها لمسار قناة شط العرب وتهيئة وتوسيع المنافذ المائية وتنظيف مجرى القناة لضمان سرعة انسيابية المياه من دون معوقات خدمة لأهالي محافظة البصرة".