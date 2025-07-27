وزير العدل يوجه بإطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى تأخير الإفراج

وجّه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بإطلاق خطٍ ساخنٍ مخصص لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن أيّ تأخير محتمل في إجراءات إطلاق سراح النزلاء الذين أتمّوا مدة محكوميتهم أو المشمولين بقانون العفو العام، حيث ذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل خالد شواني، وجه بإطلاق خطٍ ساخنٍ مخصص لتلقّي شكاوى المواطنين بشأن أيّ تأخير محتمل في إجراءات إطلاق سراح النزلاء الذين أتمّوا مدة محكوميتهم أو المشمولين بقانون العفو العام، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان التطبيق الكامل للقرارات القضائية دون تأخير".

وأضاف، أن "هذا الإجراء يهدف إلى إيجاد قناة تواصل مباشرة وسريعة بين المواطن والمؤسسة العدلية، تُمكن ذوي المحكومين من إيصال ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أي حالات تأخير في إجراءات إطلاق السراح، بما يُسهم في المعالجة الفورية ويُعزز الرقابة الإدارية على سير العمل داخل المؤسسات الإصلاحية".