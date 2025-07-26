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رفض الكشف عن اسمه وعمله.. عراقي يتبرع بـ110 ألف دولار لأهالي غزة


تبرع مواطن عراقي من إقليم كردستان، بمبلغ 110 ألف دولار لسكان قطاع غزة.

وتشهد غزة مستويات غير مسبوقة من الجوع، ما دفع أعداداً كبيرة من السكان إلى المخاطرة بحياتهم من أجل تأمين وجبة واحدة أو حتى ما يمكن وصفه بـ”شبه وجبة”؛ نتيجة الحصار المفروض من “اسرائيل” وقيامها بقصف أي تجمع أمام تقديم المساعدات الغذائية.

وأظهر "وصل حساب" قيام شخص من إقليم كردستان العراق بالتبرع بمبلغ قدره 110 ألف دولار لسكان غزة؛ بسبب الحصار المفروض على القطاع من قبل الكيان الإسرائيلي.

ورفض الشخص المتبرع، الكشف عن اسمه أو مكان عمله.

وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي في 21 يوليو/تموز الجاري، فإن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، فيما يُحرم نحو ثلث المواطنين من الطعام لأيام متتالية في قطاع غزة.

وسجلت الأمم المتحدة حتى 21 يوليو/تموز الجاري مقتل 1054 شخصاً في غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، منهم 766 قُتلوا بالقرب من مراكز توزيع مؤسسة غزة الإنسانية، و288 قُتلوا بالقرب من قوافل مساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في 22 يوليو/تموز الجاري، فقد بلغ العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية 101 حالة وفاة بينهم 80 طفلاً.

ورغم هذه الأرقام المروعة؛ نتيجة سياسة تجويع ممنهجة وحصار شامل طال أكثر من مليوني إنسان، لا تزال ردود الفعل الدولية تقف عند حدود الإدانة اللفظية والاستنكار الخطابي، دون أن تترجم إلى تحرك ملموس على الأرض ينقذ المدنيين من براثن الموت جوعا وقصفا.

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