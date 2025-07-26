الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم السبت (26 تموز 2025)، عن الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية.

وقالت القيادة في بيان إنه "بعملية أمنية محكمة، ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام الكرخ/ قسم مكافحة إجرام المحمودية، القبض على عصابة إجرامية امتهنت سرقة الدراجات النارية، وذلك بعد تكرار جرائمها في عدد من المناطق".

وأضاف البيان، أن "هذه العملية جاءت نتيجة متابعة دقيقة وتحقيقات موسّعة، استُخدمت خلالها تقنيات حديثة وكاميرات مراقبة لتتبع تحركات أفراد العصابة، مما أتاح تحديد مواقعهم بدقة وضبطهم بالجرم المشهود".

وتابعت القيادة في بيانها، أن "هذه الجهود تأتي بإشراف مباشر من قائد شرطة بغداد الكرخ اللواء عدنان حسن حمد، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في إطار تعزيز الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون".